شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تعرضها لوعكة صحية.. فريدة عثمان تحصد برونزية بطولة العالم للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت السباحة المصرية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، بعدما حلت في المركز الثالث في الجولة النهائية التي أقيمت ظهر اليوم السبت.

وسجلت فريدة عثمان 25.47 ثانية، بفارق 12 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية الهولندية رانومي كروموفيدوجو، فيما حققت السويدية سارة سيوستروم الميدالية الذهبية بزمن قدره 25.02 ثانية.

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وكانت السباحة العالمية فريدة عثمان، قد أصيبت بعد وصولها لنهائي الـ٥٠ متر فراشة، بوعكة صحية شديدة عانت خلالها من ضيق في التنفس.

وظلت فريدة عثمان مع المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس البعثة في المستشفي الخاصة بالبطولة، وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلى القرية الرياضية لمرافقتها.

وقام رئيس البعثة بالاعتذار عن سباق الـ٥٠ متر حرة الذي كان مقرر إقامته في الصباح الباكر، حتى يتم استمرار الراحة حتي نهائي سباق الـ ٥٠ متر فراشة، والتي فازت خلاله البطلة العالمية بالميداالية البرونزية.