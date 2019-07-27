شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة سيقدم شكوى ضد أحد الأندية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النائب البرلماني فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد أحد الأندية الكبرى بالدوري المصري، بسبب حصوله على توقيع لاعب عقده مستمر مع النادي السكندري.

وكتب «عامر» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سموحة يتقدم بشكوى ضد أحد الأندية الكبرى، قام بالحصول على توقيع لاعب مسجل بالنادي وعقدة ممتد، وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذة الشكوى؟».