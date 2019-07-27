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وعكة صحية تبعد فريدة عثمان عن منافسات 50 متر حرة ببطولة العالم للسباحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيبت السباحة العالمية فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة القصيرة، بعد وصولها لنهائي الـ٥٠ متر فراشة، في بطولة العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية حاليًا، بوعكة صحية شديدة عانت خلالها من ضيق في التنفس.

وظلت فريدة عثمان مع المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس البعثة في المستشفي الخاصة بالبطولة، وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلى القرية لمرافقتها.

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وقام رئيس البعثة بالاعتذار عن سباق الـ٥٠ متر حرة الذي كان مقرر إقامته في الصباح الباكر، حتى يتم استمرار الراحة حتي نهائي سباق الـ ٥٠ متر فراشة مساء اليوم .

من ناحية أخرى، تأهل منتخب السباحة التوقيعية لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، كأول فريق جماعى يتأهل للدورة من مصر.

كما تأهل السباح على خلف الله إلى الدور نصف النهائي في سباق ٥٠ متر حرة ووصل محمد سامي للدور نصف النهائي في سباق ٥٠ متر ظهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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