شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداده لمواجهة نظيره الزمالك التي تقام مساء غد، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب والذي يشتمل على جانب خططي وبعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقي غدا مع الزمالك في أخر مباراة ببطولة الدوري، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وأصبح الفارق مع أقرب منافسيه 5 نقاط.