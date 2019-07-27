شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن انتقال مدافعه فيرمايلين إلى فيسيل كوبي الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه البلجيكي توماس فيرمايلين إلى نادي فيسيل كوبي الياباني. ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع «تويتر»، تغريدة أكد خلالها توقيع المدافع البلجيكي المخضرم للنادي البلجيكي. وانتقل فيرمايلين إلى برشلون في عام 2014 قادما من أرسنال الإنجليزي، وخاض معه 53 مباراة رسمية.

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