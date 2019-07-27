شكرا لقرائتكم طارق العشرى: الأهلى توج بأصعب بطولة دورى فى تاريخه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، أن تتويج الأهلى بالدوري هو الأصعب فى تاريخه . وأكد العشرى فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت قائلًَا:" الاهلى عانى كثيراً طيلة الموسم ونجح فى انتزاع أصعب بطولة فى تاريخه بعدما واجه منافسة شرسة للغاية " Advertisements وعن ترشيحه لتدريب منتخب مصر علق طارق العشرى : " تدريب الفراعنة شرف كبير وحلم كل مدرب مصرى " وعن تعاقد حرس الحدود مع عمرو الحلوانى قال العشرى : " اللاعب إضافة كبيرة للفريق وأثق أنه سيكون مؤثر فى مشوار الحدود بالموسم الجديد" الاهلى توج بطلا للدوري قبل نهاية المسابقة للمرة الرابعة على التوالى بينما حسم الزمالك المركز الثانى لصالحه رسمياً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشرى: الأهلى توج بأصعب بطولة دورى فى تاريخه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.