شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الأهلي، اليوم، السبت، استعداده لمواجهة الزمالك التي تقام مساء غد على استاد برج العرب في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب والذي يشتمل على جانب خططي وبعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

Advertisements

ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقي غدا مع الزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري.

وفاز الأهلى ببطولة الدوري العام للمرة رقم 41 فى تاريخه بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتصبح نتيجة مباراة القمة تحصيل حاصل بعد ضمان الأهلى التتويج باللقب واقتناص الزمالك للمركز الثاني.