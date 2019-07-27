شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب والذي يشتمل على جانب خططي وبعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.
ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقي غدا مع الزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري.
وفاز الأهلى ببطولة الدوري العام للمرة رقم 41 فى تاريخه بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتصبح نتيجة مباراة القمة تحصيل حاصل بعد ضمان الأهلى التتويج باللقب واقتناص الزمالك للمركز الثاني.
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