شكرا لقرائتكم وكيل عبد الشافى: اللاعب سيتقدم ببلاغ ضد صفحة مزورة كشفت انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد رضا وكيل اللاعب محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة السعودي المنضم مؤخراً إلى الزمالك، امتلاك شيفو لأي حساب على مواقع السوشيال ميديا سوى حساب واحد على تويتر ولا يفتحه كثيراً.

وأكد وكيل عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، أن عبد الشافي سيتقدم ببلاغ ضد الصفحة التي استغلت اسمه وأصدرت بياناً حول انتقال اللاعب إلى الزمالك.

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وسيتم الاعلان الرسمي عن انتقال محمد عبد الشافي إلى القلعة البيضاء عقب مباراة القمة 118، والتي تجمع القطبين مساء غداً الأحد على استاد برج العرب في ختام الدوري العام والتي توج بها المارد الأحمر للمرى الـ 41 في تاريخه.

وحصل نادي الزمالك على توقيع محمد عبد الشافي لمدة ثلاث مواسم، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن عبد الشافي يسعى للرد بقوة على المشككين في مستواه مع القلعة البيضاء و"قبيضة السوشيال ميديا" بحسب وصفه.