- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وكيل عبد الشافى: اللاعب سيتقدم ببلاغ ضد صفحة مزورة كشفت انتقاله للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وكيل عبد الشافي في تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، أن عبد الشافي سيتقدم ببلاغ ضد الصفحة التي استغلت اسمه وأصدرت بياناً حول انتقال اللاعب إلى الزمالك.
وسيتم الاعلان الرسمي عن انتقال محمد عبد الشافي إلى القلعة البيضاء عقب مباراة القمة 118، والتي تجمع القطبين مساء غداً الأحد على استاد برج العرب في ختام الدوري العام والتي توج بها المارد الأحمر للمرى الـ 41 في تاريخه.
وحصل نادي الزمالك على توقيع محمد عبد الشافي لمدة ثلاث مواسم، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن عبد الشافي يسعى للرد بقوة على المشككين في مستواه مع القلعة البيضاء و"قبيضة السوشيال ميديا" بحسب وصفه.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل عبد الشافى: اللاعب سيتقدم ببلاغ ضد صفحة مزورة كشفت انتقاله للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.