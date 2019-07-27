شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يدعم فريق اليد بصفقة جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى ضم أحمد عبد الماجد لاعب فريق الشيخ زايد، سعيا لإضافة مزيد من اللاعبين الآكفاء لصفوف فريق كرة اليد للدراويش. ويتطلع لاعبو الدراويش لتدعيم صفوفه فى كافة المراكز التى تحتاج من أجل العودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت ممكن. ويشمل الجهاز الفنى كلا من محمود خليل مشرف وحسن علي رئيس الجهاز ووليد صابر مدرب عام الفريق الاول واسلام رجب مدرب حراس واحمد حسين مدرب فريق المرتبط مواليد 2000 ومحمد عبدالغفار مدرب فريق 2002 و 2010 وتامر حسن مدرب فريق 2004 وناصر عبدالعال مدرب فريق 2006 واحمد فرغلي مدرب فريق 2008 ومروان اشرف و محمد عبدالخالق أخصائي العلاج الطبيعي وإيهاب عبده مدير إداري ومحمود صالح و محمد صويلح إداريين.

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