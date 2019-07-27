شكرا لقرائتكم فرمان "بيراميدزاوى".. هؤلاء النجوم الـ5 ممنوعين من القطبين فى الميركاتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل ناديا الأهلى والزمالك فى مفاوضات مع بيراميدز لضم بعض لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفهما، خاصة أن هناك اتجاه ومرونة لدى إدارة بيراميدز لبيع لاعبين بعينهم خلال الفترة القادمة.

مرونة بيراميدز فى ملف بيع اللاعبين جعل الأهلى والزمالك يطمعان فى الحصول على خدمات أكثر من لاعب، لتدخل إدارة القطبين فى مفاوضات مع أكثر من نصف دستة لاعبين في بيراميدز، الأمر الذي دفع إدارته لتحديد بعض اللاعبين الممنوعين من الرحيل فى الصيف، نظراً لكونهم يمثلون القوام الأساسي للفريق فى الموسم الجديد.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة بيراميدز فأن هناك لاعبين تم التأكيد على رفض التفريط فى خدماتهم نظراً للحاجة الفنية اليهم وهم رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق، مبدين مرونة فى مسألة أي لاعب آخر داخل صفوف الفريق.