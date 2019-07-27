شكرا لقرائتكم وكيل عبد الشافى: سيتم الإعلان عن تفاصيل الانتقال عقب القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أكد رضا في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، قائلًا:" أنه سيتم الاعلان الرسمي عن انتقال محمد عبد الشافي إلى القلعة البيضاء عقب مباراة القمة 118"، والتي تجمع القطبين مساء غداً الأحد على استاد برج العرب في ختام الدوري العام والتي توج بها المارد الأحمر للمرى الـ 41 في تاريخه.
وحصل نادي الزمالك على توقيع محمد عبد الشافي لمدة ثلاث مواسم، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن عبد الشافي يسعى للرد بقوة على المشككين في مستواه مع القلعة البيضاء و"قبيضة السوشيال ميديا" بحسب وصفه.
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