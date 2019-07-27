شكرا لقرائتكم قبل مواجهة فرنسا .. تعرف على مشوار منتخب شباب اليد بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبا مصر و فرنسا و المحدد لها السادسة مساء اليوم السبت فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات و تخطى دور ال16 و ربع النهائى.

وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة فرنسا فى قبل النهائى وهى:

- اكتساح أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17

- الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30

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- الفوز على السويد 32 /22

- الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36

- الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول

- الفوز على صربيا 30 /29 فى دور الـ16 .

- الفوز على النرويج 29 /27 فى دور الثمانية.