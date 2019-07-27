شكرا لقرائتكم ثروت سويلم يمثل اتحاد الكرة فى حفل سحب قرعة مونديال 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص الثلاثى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، وعلاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذى وشعبان بسطاوى مدير إدارة العلاقات العامة بالجبلاية، بتمثيل اتحاد الكرة فى حفل سحب قرعة مونديال 2022. وكانت اللجنة التنفيذية بـ"كاف" قد أعلنت عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي ستتضمن 3 مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال، حيث أعاد نفس نظام تصفيات مونديال 2014 مرة أخرى حيث ستكون تلك المرة الأخيرة التي يتأهل فيها 5 منتخبات خاصة أن كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقًا وستزيد مقاعد أفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحق.

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