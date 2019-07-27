شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية للمستبعدين من قائمة الأهلى أمام الزمالك بالقمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد ملعب مختار التتش، مران صباحى للاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن معسكر الفريق المقام في الإسكندرية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.

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فيما شارك عمار حمدي، لاعب الفريق في جزء من مران اللاعبين الغائبين، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الجماعيه قبل السفر إلى الاسكندرية، بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك في جزء من المران الجماعي اليوم الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.