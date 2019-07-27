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شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية للمستبعدين من قائمة الأهلى أمام الزمالك بالقمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما شارك عمار حمدي، لاعب الفريق في جزء من مران اللاعبين الغائبين، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الجماعيه قبل السفر إلى الاسكندرية، بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.
وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك في جزء من المران الجماعي اليوم الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.
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