تعرف على برنامج شباب اليد قبل مواجهة فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب شباب اليد فى السادسة مساء اليوم السبت، منتخب فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا . و يتضمن برنامج شباب اليد اليوم، تناول الإفطار يعقبه مران خفيف لمدة 30 دقيقة فى الجيم ومحاضرة فيديو فى الحادية عشر ، على ان يتم تناول الغذاء فى الواحدة ظهرا قبل الخلود إلى راحة حتى الثالثة عصرا . Advertisements تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثماانية . كما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

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