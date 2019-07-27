البارسا تنجح في تحقيق الفوز على نادي فيسيل كوبي الياباني في بطولة كأس راكوتين

يستضيف فريق فيسيل كوبا الياباني فريق برشلونة ضمن بطولة كأس راكوتين، ويلعب نجم البارسا السابق اينيستا لصالح فريق فيسيل كوبا الياباني، وقد أكد على أن المباراة تُمثل له على المستوى الشخصي حدثاً كبيراً إذ أنه سيلتقي بالكثير من أصدقائه وأمام فريقه الذي لعب له في الماضي، كما أضاف بأنه يسعى لتقديم مباراة جيدة لإمتاع الجماهير.

موعد مباراة برشلونة وفيسيل كوبي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش والحادية عشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والثانية عشرة في مكة المكرمة، وتُنقل أحداث المباراة الودية على قناة برشلونة فقط، ومن المتوقع غياب ميسي وسواريز للراحة.

نتيجة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي

وقد أكد إيتو على أن صفقة نيمار جيدة جداً إذا حسمها البلوجرانا لكن التوقيع الأهم لهذا الصيف هو بالتأكيد ميسي، كما أكد أن مستقبل نيمار مع برشلونة أفضل، وقد تحدث عن انتقال هازارد للريال بأنها صفقة جيدة وهازارد لاعب جيد ويُنافس على الكرة الذهبية ولكنه لا يتمنى أن يُسجل في برشلونة.

الدقيقة 3: انطلاقة من الجانب الأيسر لصالح فريق فيسيل كوبي ولكن الدفاع يحولها لرمية جانبية.

الدقيقة 20: ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة ال 18 لصالح البارسا والتعادل سيد الموقف.

الدقيقة 40: البارسا يُهدر فرصة سهلة للتقدم على فيسيل بعدما أضاع هدف من أمام خط المرمى

الشوط الثاني من عمر المباراة انطلق الآن والتعادل سيد الموقف

الدقيقة 59: الهدف الأول لصالح برشلونة عن طريق الجناح الأيمن كارليس بيريز والنتيجة تُصبح 1-0 للبارسا.

الهدف الثاني لبرشلونة بقدم كارليس بيريز والنتيجة تُصبح 2-0

صافرة نهاية المباراة تُعلن عن فوز برشلونة بهدفين دون رد.