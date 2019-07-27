برشلونة تفوز بهدفين على فيسيل كوبي الياباني في بطولة كأس راكوتين

يلعب اليوم نادي برشلونة مع فريق فيسيل كوبي في بطولة كأس Rakuten الودية، وقد حصل ميسي وسواريز وكوتينيو على استراحة ولم يسافروا مع الفريق إلى اليابان للقاء فيسيل كوبي، ومن الجدير بالذكر أن انيستا يلعب لهذا الفريق وقد حرص على التواجد والحضور في تدريبات فريقه السابق.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة والثانية عشرة ظهراً بتوقيت السعودية والواحدة ظهراً بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع المباراة على قناة برشلونة فقط وليس هناك تعليق عربي على اللقاء.

نتيجة مباراة برشلونة وفيسيل كوبي

ومن الجدير بالذكر أن صفقة نيمار أصبحت الحديث الأكثر تداولاً في الصحافة الرياضية بعدما أجرى رئيس نادي برشلونة اتصالاً برئيس نادي باريس سان جيرمان يطلب منه نيمار لكنه تفاجأ بأن بالرد بأن اللاعب ليس للبيع، وقد أكد رئيس نادي برشلونه أنه مهتم بالتعاقد مع اللاعب في حين تغيير رغبة الفريق.

الدقيقة 2: خطأ وضربة حرة مباشرة لصالح فريق فيسيل الياباني واحباط هجمة للبارسا

الدقيقة 20: خطأ على نادي فيسيل كوبي وضربة حرة مباشرة تمر بسلام على حارس المرمى

الدقيقة 39: هدف يضيع بطريقة غريبة من برشلونة على بُعد ثلاثة ياردة من المرمى

الدقيقة 59: كارليس بيريز يُسجل الهدف الأول لبرشلونة في المباراة

الدقيقة 86: كارليس بيريز أحرز هدفه الثاني

انتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل لا شيء على فريق فيسيل كوبي.