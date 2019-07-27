بيان رسمي من الكابتن «حسام البدري» بشأن تدريب الزمالك

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أصدر الكابتن حسام البدري، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ورئيس بيراميدز السابق، بيانا يوضح فيه حقيقة الأنباء التي تواترن بشأن تدريبه لنادي الزمالك عقب مباراة القمة 118.

نص البيان: «تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. وهذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع.. وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والتي أكدت وصرحت أن النادي الاهلي ونادي الزمالك أحق بأبناءه.. وإنني أعيد وأكرر ذلك».

وتابع «البدري»: «أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك.. وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى إنني أكن كل التقدير للمستشار مرتضى منصور، ودائما ما قلت إنه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك.. ويبقى أن أؤكد أني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة».

وبذلك ينهي البدري الجدل بشأن توليه قيادة القلعة البيضاء .