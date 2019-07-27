ضيق شديد في التنفس يتسبب في الإعتذار عن السباق .. إصابة «فريدة عثمان» في كوريا والسماح بحضور أسرتها لمرافقتها

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أصيبت السباحة العالمية فريدة عثمان لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة القصيرة بعد وصولها لنهائي الـ ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم التي تستضيفها كوريا حاليا بدور مرضي قامت على أثره بالترجيع وأصيبت بحالة ضيق تنفس شديدة ، وظلت مع المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد ورئيس البعثة في المستشفي الخاصة بالبطولة وفقاً لما نشرته أخبار اليوم.

وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلى القرية لمرافقتها، وقام رئيس البعثة بالاعتذار عن سباق الـ ٥٠ متر حرة الذي كان مقرر إقامته في الصباح الباكر حتى يتم استمرار الراحة حتى نهائي سباق الـ ٥٠ متر فراشه مساء .