تعرف على موعد تحرك شباب اليد إلى صالة مباراة فرنسا فى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب اليد مواجهة مهمة، فى السادسة مساء اليوم السبت، أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا. Advertisements من جهته أكد طارق محروس، المدير الفنى للمنتخب، التحرك إلى صالة بونتيفيدرا التى تستضيف اللقاء فى تمام الرابعة عصرا. وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، والذى جاء بعد الصعو إلى ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، والفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

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