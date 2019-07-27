شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يعلن توقيع أبو جبل للزمالك وتقديم شكوى ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن محمد أبو جبل حارس النادى السكندرى وقع لنادى الزمالك، وهو ما أكده ”الخليج 365” فى الساعات الأولى من صباح اليوم بأن اللاعب تواجد فى مقر النادى الأبيض للتوقيع على عقود الانضمام لقلعة ميت عقبة.

وقال رئيس سموحة، على موقع "فيس بوك"، إن سموحة سيتقدم بشكوى ضد الزمالك الذى حصل على توقيع أبو جبل، وكذلك الحارس، قائلا، "اللاعب مسجل بالنادى وعقده ممتد، وذلك مخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروى وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى".

يذكر أن الزمالك حصل على توقيع أبو جبل ومحمد عواد حارس الإسماعيلى تمهيدا لتعزيز خط حراسة المرمى فى الموسم الجديد، كما تم الحصول على جهود الحارس الصاعد محمد صبحى من بتروجت.

Advertisements