شكرا لقرائتكم خبر عن الاتهامات الباطلة تشعل ثورة غضب فى الإسماعيلى ضد دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الاستياء داخل النادى الإسماعيلى تجاه محمود عبد العاطى دونجا، لاعب الفريق المعار من الزمالك، بسبب تصريحاته الأخيرة التى اتهم فيها مسئولى الدراويش بالتباطؤ فى تنفيذ بند البيع النهائى بعقده .

وقال مصدر مسئول فى النادى الإسماعيلى، إن اتهامات دونجا عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن اللاعب التزم فى فترة إعداد الدراويش وطلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى، الأمر الذى نفذته إدارة الإسماعيلى، ولكن النادى فوجئ بانقطاع "دونجا" عن التدريبات بمجرد استلام مستحقاته المالية، رافضاً تصريحات اللاعب واتهامه للمسئولين بالباطل واللعب على وتر الجماهير .

وأضاف المصدر، إذا كان دونجا يريد الرحيل عن الإسماعيلى والتراجع عن تفعيل عقده الجديد فإن مسئولى النادى سيرحبون بهذا القرار، شريطة ألا يتهم النادى ومسئوليه باتهامات باطلة من شأنها هدم استقرار الفريق وزعزعة ثقة الجماهير فى الإدارة.

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وكان دونجا قد أعلن أنه تدرب مع الإسماعيلى عشرة أيام رغم أنه لن يشارك بالمباراة الأخيرة بالدورى أمام الزمالك لإثبات حسن نيته وتمسكه بالفريق، بالإضافة إلى توقيعه على عقود الموافقة لتنفيذ بند البيع النهائى.

وكان دونجا قد انتقل للإسماعيلى على سبيل الاعارة قادما من الزمالك مع وجود بند البيع النهائى فى حال دفع الإسماعيلى ثلاثة ملايين ونصف دون الرجوع للزمالك .

وتلقت إدارة الزمالك عروضاً للتعاقد مع دونجا من أندية المقاصة والإتحاد السكندرى، إلا أن اللاعب تمسك بالاستمرار مع الإسماعيلى، بينما ينتظر مسؤلو الدراويش حسم صفقة محمد عواد أو دفع الزمالك لباقى قيمة بيع إبراهيم حسن لإنهاء أزمة دونجا قبل انتهاء المدة المتاحة لتنفيذ بند البيع.