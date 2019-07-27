شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ تايم سبورت: الأهلى انتزع أصعب بطولة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، أن النادى الأهلى توج بأصعب بطولة دورى فى تاريخه.

وأضاف طارق العشرى، فى مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت، "الأهلى عانى كثيراً طيلة الموسم، ونجح فى انتزاع أصعب بطولة فى تاريخه بعدما واجه منافسة شرسة للغاية".

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وعن ترشيحه لتدريب منتخب مصر قال طارق العشرى، "تدريب الفراعنة شرف كبير وحلم كل مدرب مصرى".

وعن تعاقد حرس الحدود مع عمرو الحلوانى، قال طارق العشرى، "اللاعب إضافة كبيرة للفريق، وأثق أنه سيكون مؤثراً فى مشوار الحدود بالموسم الجديد".

وتوج الأهلى بطلا للدورى قبل نهاية المسابقة للمرة الرابعة على التوالى، بينما حسم الزمالك المركز الثانى لصالحه.