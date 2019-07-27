الاسماعيلى يضم أحمد عبد الماجد لتدعيم فريق اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى ضم أحمد عبد الماجد لاعب فريق الشيخ زايد سعياً لإضافة مزيد من اللاعبين الأكفاء لصفوف فريق كرة اليد للدراويش. ويتطلع لاعبو الدراويش لتدعيم صفوفه فى كافة المراكز التى تحتاج من أجل العودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت ممكن. ويشمل الجهاز الفنى كل من محمود خليل مشرف وحسن علي رئيس الجهاز ووليد صابر مدرب عام الفريق الأول وإسلام رجب مدرب حراس واحمد حسين مدرب فريق المرتبط مواليد 2000 ومحمد عبد الغفار مدرب فريق 2002 و2010 وتامر حسن مدرب فريق 2004 وناصر عبدالعال مدرب فريق 2006 وأحمد فرغلى مدرب فريق 2008 ومروان اشرف ومحمد عبدالخالق أخصائي العلاج الطبيعى وإيهاب عبده مدير إداري ومحمود صالح ومحمد صويلح إداريين.

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