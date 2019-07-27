شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم استعداده لمواجهة الزمالك التى تقام مساء غد على استاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى العام للموسم 2018-2019، والذى توج الأهلى بلقبه رسمياً بعد الفوز على المقاولون العرب.

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم فى برج العرب، والذى يشتمل على جانب خططى وبعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

ويعسكر الأهلى فى الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضى، وخاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقى غداً مع الزمالك فى آخر مباراة ببطولة الدورى.

وفاز الأهلى ببطولة الدورى العام للمرة رقم 41 فى تاريخه بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتصبح نتيجة مباراة القمة تحصيل حاصل بعد ضمان الأهلى التتويج باللقب واقتناص الزمالك للمركز الثانى.