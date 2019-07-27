شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عبد الشافى لـ تايم سبورت: أنهينا الاتفاق مع الزمالك والإعلان بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد رضا، وكيل اللاعب محمد عبد الشافى ظهير أيسر أهلي جدة السعودى المنضم مؤخراً إلى الزمالك، أنه أنهى الاتفاق على كل التفاصيل مع مسئولى القلعة البيضاء.

وأضاف رضا، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، أنه سيتم الإعلان الرسمى عن انتقال محمد عبد الشافي إلى القلعة البيضاء عقب مباراة القمة 118، والتى تجمع القطبين مساء غد الأحد على استاد برج العرب فى ختام الدوري العام والتي توج بها المارد الأحمر للمرى الـ41 فى تاريخه.

وحصل نادى الزمالك على توقيع محمد عبد الشافى لمدة ثلاثة مواسم، وأكد وكيل أعمال اللاعب أن عبد الشافى يسعى للرد بقوة على المشككين فى مستواه مع القلعة البيضاء و"قبيضة السوشيال ميديا"، بحسب وصفه.