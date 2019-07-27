شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مبهر للبعثة المصرية فى هونج كونج لناشئى الاسكواش بـ4 ميداليات ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار اليوم، السبت، على منافسات بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة لناشئى الاسكواش، وحققت البعثة المصرية نتائج متميزة، وجاءت نتائج المصريين كالتالى:

منافسات الأولاد تحت 11 سنة

احتلت مصر المراكز الثلاثة الأولى بعد فوز آدم حول على سيف بلال الشال في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 .

كما فاز ياسين قريطم على الماليزى جايدن عون فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-0 .

وبذلك توج آدم حول بلقب البطولة، فيما حصل سيف بلال على المركز الثانى المركز الثانى، وتوج ياسين قريطم بالمركز الثالث.

منافسات البنات تحت 15 سنة

فازت فيروز أبو الخير على الماليزية سيفيترا كومار فى المباراة النهائية بنتيجة 3-1، كما فازت زينة زين الدين على هنا إسماعيل فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-0 .

وبذلك توجت فيروز أبو الخير بلقب البطولة، فيما حصلت زينة زين الدين على المركز الثالث، وفازت هنا إسماعيل بالمركز الرابع.

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منافسات الأولاد تحت 13 سنة

فاز يوسف سالم على لاعب هونج كونج جاستن تشينج فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0، كما فاز محمد زكريا على على صيام فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-0.

وتوج يوسف سالم بلقب البطولة، فيما حصل محمد زكريا على المركز الثالث، وتوج علي صيام بالمركز الرابع.

منافسات البنات تحت 13 سنة

فازت أمينة عرفى على جنى جلال في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، كما فازت جنى عويس على لاعبة هونج كونج إينا كوانج فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 3-1.

وبذلك توجت أمينة عرفى بلقب البطولة، كما حصلت جنى جلال على المركز الثاني، فيما حصدت جنى عويس المركز الخامس.

منافسات البنات تحت 11 سنة

فازت جنى حسام مبروك على مايا مندور فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1 .

وحصلت جنى على المركز الثالث، فيما توجت مايا بالمركز الرابع.