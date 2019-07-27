شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب اليد لـ تايم سبورت: "فاضل على الحلو دقة" ونحتاج دعوات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مصطفى شوقى، رئيس بعثة شباب منتخب اليد، الشعب المصرى بالالتفاف حول فراعنة اليد فى مباراتهم الليلة أمام فرنسا.

وقال مصطفى شوقى، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "نحتاج دعوات المصريين حتى نصل للمباراة النهائية للمونديال، تتبقى خطوة واحدة تفصلنا عن الصعود لمنصة التتويج العالمية".

وأَضاف رئيس بعثة اليد، "لا نخشى أى منافس ومباراتنا مع فرنسا تختلف كلياً عن مواجهة دور المجموعات التى فزنا بها، فلقد دعم المنتخب الفرنسى صفوفه بلاعب قوى ولكننا عازمون على السير فى طريقنا نحو منصة التتويج".

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وضرب المنتخب الوطنى لشباب اليد موعدًا مع نظيره الفرنسى فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، فى مواجهة صعبة للفريقين.

ويحلم شباب اليد بتكرار الفوز على المنتخب الفرنسى فى هذه النسخة بعد الفوز فى ختام دور المجموعات بنتيجة 37-32 طمعاً فى حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواصلة الحلم نحو لقب مونديال الشباب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة بعد نسخة 1993 التى أقيمت بالقاهرة.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب فوزا صعبا على نظيره النرويجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا، وعلى الرغم من تأخر الفراعنة فى الشوط الأول بنتيجة 12-14، إلا أنهم استطاعوا تحقيق التعادل قبل انتهاء المباراة بفوز المنتخب المصرى بنتيجة 29-27.