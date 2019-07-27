شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الأهلى يتدربون فى التتش وعمار حمدى يشارك بالمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن معسكر الفريق المقام فى الإسكندرية، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، واشتمل المران على جانب بدنى وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذى أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.

فيما شارك عمار حمدى، لاعب الفريق، فى جزء من مران اللاعبين الغائبين، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الجماعيه قبل السفر إلى الإسكندرية بسبب تعرضه لكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك فى جزء من المران الجماعى اليوم الذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات الكرة؛ فى إطار التحضير للفترة المقبلة.