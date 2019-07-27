سباحة.. فريدة عثمان تكتب التاريخ بميدالية برونزية في بطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: حققت السباحة المصرية فريدة عثمان، إنجازا جديدا بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حالية في كوريا الجنوبية بسباق 50 متر فراشة. ونجحت فريدة عثمان في الحصول على المركز الثالث بالسباق النهائي بعدما حققت زمن وقده 25.47 ثانية. وجاءت فريدة عثمان خلف كل من السويدية سارة سيوستروم والتي حققت الميدالية الذهبية بزمن قدره 25.02 ثانية، والهولندية رانومي كروموفدجويو صاحبة بالميدالية الفضية بزمن وقدره 25.35 ثانية. وسبق وأن حققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من بطولة العالم عام 2017 والتي أقيمت في المجر بزمن وقدره 25.39 ثانية.

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