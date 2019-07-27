مدرب الزمالك يوجه رسالة للاعبيه قبل القمة 118

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل ضمن الجولة الـ34 من مسابقة الدوري.
وبحسب مراسل الخليج 365 فأن مدرب الفريق الأبيض طالب اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء.
وطال خالد جلال خلال الجلسة التي جمعته مع اللاعبين بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة الجماهير.
وكان الزمالك فقد فرصة الحصول على لقب الدوري قبل جولة من نهاية المسابقة بعدما حسم الأهلي اللقب بفوزه على المقاولون العرب (3-1).
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك والذي تغلب على الإسماعيلي في الجولة الماضية (3-1).
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