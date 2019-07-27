أزمة جديدة.. سموحة يصعد ضد الزمالك بسبب أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تقدمهم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك؛ لحصول مسؤوليه على توقيع حارس مرمى فريقه محمد أبو جبل.

ودوّن فرج عامر، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم السبت:"سموحة يتقدم بشكوي ضد نادي الزمالك الذي قام بالحصول علي توقيع وضد محمد أبو جبل الاعب المسجل بالنادي وعقدة ممتد وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية وتاكيد علي ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذة الشكوي".

مصدر من داخل نادي الزمالك قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أبو جبل تواجد في مقر القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على توقيعه.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن اللاعب تواجد في النادي رفقة وكيلي أعماله ميدو حزين وسيد مرعي ليصبح اللاعب الثالث الذي يدعم مركز حراسة المرمى.