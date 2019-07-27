القمة 118.. الأهلي يختتم استعداداته وتدريبات منفردة لنيدفيد ومحمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يختتم فريق النادي الأهلي اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب الدوري العام رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب، والذي يشتمل على جانب خططي وبعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب والتي حسم خلالها لقب الدوري.

وأدى لاعبو الأهلي الغائبين عن معسكر الفريق المقام في الإسكندرية، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.

وشارك عمار حمدي لاعب الفريق في جزء من مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق المقام بالاسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في ختام منافسات الدوري.

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وغاب عمار عن تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى الاسكندرية؛ بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك في جزء من المران الجماعي اليوم الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.

وقام كلاً من كريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبا الفريق بأداء تدريبات منفردة في حمام السباحة، في إطار البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتقوية العضلات.

وأدى ثنائي الأهلي جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، قبل استكمال البرنامج التأهيلي ببعض التدريبات في حمام السباحة بالنادي.

وكان نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة، فيما خضع محمود لجراحة الرباط الصليبي وتحسنت حالتهما في الفترة الأخيرة.

وحصل شريف إكرامي حارس الفريق على راحة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووفقا للبرنامج التأهيلي يعود إكرامي للمران الجماعي في فترة أقصاها أسبوعين، بعد الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.

وكان إكرامي خضع لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذي أجرى له الجراحة، ويخوض الحارس المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.