"لاعب ارتدى فردتين شمال".. أغرب أهداف القمة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف "عم حارث"، عامل غرفة ملابس الأهلي عن أغرب هدف سجله النادي الأحمر في الزمالك.
وقال حارث، في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه، إنه في موسم 78- 79 أخطأ وأحضر حذاء للاعب حمدي جمعة من "زوجين" شمال ليتورط اللاعب في ارتدائهما، بعد أن دفع به المجرى هيديكوتي أساسيًا.
وسجل جمعة هدفًا من تسديدة بالقدم اليمنى التي يرتدي فيها حذاء القدم اليسرى ليتعادل الأهلي مع الزمالك 1- 1 .
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