الوجه الأخر للقمة.. 5 لقطات أشعلت مواجهات الأهلي والزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

على غرار الدربيات الكبرى لا تخلو قمة الأهلى والزمالك من الأحداث المثيرة والتى قد تشهد خروجاً عن النص بين لاعبي الفريقين وتلقي بظلالها على الكرة المصرية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز بعد حسم الأحمر للبطولة

وبين مشاهد مباريات القمة الـ 118 يسرد "الخليج 365" أهم 5 لقطات أشعلت مباريات الدربي وكانت حديث الرأى العام لفترات طويلة

1- الأزمة والإنسحاب

الأزمة الأعنف التى ضربت القمة وتحديداً بعد هدف حسام حسن الثانى فى الزمالك بموسم 95-96 ، المباراة الشهيرة التى أدراها الحكم قدرى عبد العظيم وانتهت بإنسحاب النادي الأبيض بسبب اعتراضه على احتساب هدف مهاجم الأهلى الذى شاءت الأقدار ان يصبح نجم من نجوم الزمالك فيما بعد.

اللائحة كانت فى هذا الوقت تعنى هبوط الزمالك إلى الدرجة الثانية إلا أن اللائحة تم تغييرها الى الغرامة وتم حل مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة.

2- الأهلى × الأهلي

موسم 98 -99 شهد الواقعة الثانية المثيرة ، تهور من ايمن عبد العزيز ضد ابراهيم حسن ، اشهر معه الحكم الفرنسي مارك باتا الكارت الأحمر لينسحب الزمالك من المباراة ويلعب الأهلى مباراة استعراضية مع نفسه بعد خروج الحكم والفريق الأبيض .

3- الديبة

واحدة من الأزمات العنيفة التى شهدتها القمة وذهبت إلى النيابة والغى بسببها الدورى الممتاز موسم 1972 ، احتسب الحكم محمد دياب "العطار" الشهير بالديبة ضربة جزاء ضد الفلسطيني مروان كنفاني حارس الأهلى لتشتعل الأجواء بعد أن سجل منها فاروق جعفر ويجتاح جمهور الأهلى الملعب وتلغى المباراة والدورى .

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4- وقفة رمضان وانسحاب الحكم



تسببت رمضان صبحي لاعب الاهلي في أزمة بمباراة السوبر امام الزمالك عام 2014، بعدما قام بتكرار فعلته بالوقوف فوق كرة القدم اثناء المباراة.

وتسبب الامر في انزعاج لاعبو الزمالك، حيث قام باسم مرسي بالركض نحو اللاعب، قبل ان يطارده معظم لاعبو الزمالك.

وأوقف الحكم المباراة، قبل ان يقوم بالخروج من الملعب الى غرف تغيير الملابس وقام محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للمباراة باصطحاب عمر جابر وحسام عاشور الى حكم المباراة لاقناعه باستكمال اللقاء الذي توقف لأكثر من 7 دقائق.

5- جوزيه وحسام

مواجهة أخرى بين الأهلى والزمالك شهد لقطة مثيرة بعد أن توجه حسام حسن المدير الفنى للزمالك فى هذا الوقت إلى مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى الأسبق ليدفعه عقب أن سجل الأهلى هدف التعادل اثناء سقوط عاشور الأدهم لاعب الزمالك اعترضاً على افتقاد الأهلى للروح الرياضة على حد قوله.