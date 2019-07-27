وكيل عبد الشافي: عقده مع الزمالك سيكون 3 سنوات.. والصفقة ستُعلن عقب القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رجوع عبد الشافي يضع على عاتقه الحلم طموحه البطولات مش محتاجة حد يكلمه هو جاي عشان ياخد بطولات للنادي سواء شارك أو كابتن للفريق

قال محمد رضا، وكيل أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ولاعب الزمالك السابق، إنهم اتفقوا مع مسؤولي القلعة البيضاء على عودة اللاعب لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف رضا، في تصريحات لبرنامج ألعبها صح المُذاع على قناة تايم سبورت، اليوم السبت:"أتفقنا في جلسة مع مسؤولي الزمالك على عودة اللاعب ومن المقرر أن يتم إعلان الصفقة عقب مباراة القمة يوم الاثنين أو الثلاثاء بعقد سيمتد لمدة 3 سنوات"

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ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في الثامنة مساء يوم غد الأحد في ختام منافسات بطولة الدوري التي ضمنّ الأهلي التتويج به بعدما رفع فارق النقاط بينه وبين الزمالك لـ 5 نقاط قبل المباراة التي ستجمعهما.

وأوضح وكيل محمد عبد الشافي، أن اللاعب تلقى عرضين من ناديي الفتح وأبها السعوديين وكذلك الكويت الكويتي ولكنه فضل العودة للزمالك فور طلب مسؤولي النادي منه.

وأتم وكيل اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن محمد عبد الشافي يريد التتويج بالبطولات مع الزمالك وأن يكون له دورًا مؤثرًا سواء كلاعب أو قائد للفريق.