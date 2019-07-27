القمة 118 .. الثأر من الأهلي والزمالك بأقدام" أصدقاء الأمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تبقى دوماً الأهداف التي تسجل في مباريات القمة عن طريق لاعبين ارتدوا قميص المنافس سابقاً ذات طابع خاص عند جماهير القطبين.

ويقوم "الخليج 365" من خلال التقرير التالي بإلقاء الضوء على أبرز اللاعبين الذين سجلوا في مرمى أحد القطبين بعد أن كان لاعباً فيه قبل مباراة القمة 118.

جمال عبد الحميد

انتقل لصفوف الزمالك بعد رحيله عن الأهلي في مطلع عقد الثمانينيات وسجل في مرمى الأهلي فريه القديم..

حسام حسن

انتقل للزمالك في صيف عام 2000 قادماً من الأهلي وكان له خمسة أهداف في الزمالك، وسجل رباعية في مرمى فريقه السابق مع الأبيض: هدفين في فوز 3-1 عام 2001 وهدف في خسارة 6-1 عام 2002 وهدف في فوز 3-1 عام 2003.

مؤمن زكريا

انتقل للأهلي في يناير 2014 قادماً من الزمالك وسجل ثنائية الفوز 2-0 في مباراة القمة الأولى له في 21 يوليو 2015.

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معتز إينو

انتقل للأهلي من الزمالك في صيف عام 2007 ونجح في التسجيل في مرمى الزمالك في فوز 2-0 عام 2008 بكأس السوبر المصري.

أحمد حسن

انتقل للزمالك قادماً من الأهلي في صيف 2011 ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني في خسارة 4-2 في دوري أبطال إفريقيا 2013.

حسين ياسر

سجل ثلاثة أهداف في الأهلي بعد قدومه للزمالك من القلعة الحمراء الأول جاء في تعادل 3-3 في 16 أبريل 2010، ثم هدف التقدم في لقاء 3-1 بالكأس يوم 26 مايو 2010 وخسر فريقه المباراة، وهدف فريقه الثاني في تعادل 2-2 عام 2011.