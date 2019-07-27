تعرف على موعد والقناة المجانية الناقلة لمباراة شباب مصر وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره الفرنسي فى مباراة حاسمة تقام فى السادسة من مساء اليوم، السبت، بنصف نهائي كأس العالم لليد المقام في إسبانيا.

منتخب مصر كان قد فاز على 29-27 في دور الـ 8 بعد مباراة ملحمية حول فيها تأخره للفوز بفارق هدفين.

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وكان منتخب مصر قد فاز على صربيا في دور الـ 16 بعدما تصدر مجموعته بالفوز على أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا بفارق 5 أهداف.

وتنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على اليوتيوب عبر البث المباشر الذي يبدأ فى تمام الساعة السادسة إلا الربع من مساء اليوم