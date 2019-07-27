زيدان: نتحمل جميعاً الخسارة من أتليتكو.. ولدي فريقاً سيُنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه غير قلق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النادي الملكي من جاره أتليتكو مدريد ببطولة كأس الأبطال الدولية.

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة من أتليتكو مدريد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، بنتيجة (7-3) في بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث هو أننا دخلنا المباراة بشكل سيء للغاية، وبعد 8 دقائق اصبحت النتيجه 2-0".

وأضاف: "الشوط الأول كان صعبًا علينا، لقد سجلوا 7 أهداف وهذا لا يمكن أن يحدث، يشعر اللاعبون بخيبة أمل أيضا".

وتابع زيدان: "عندما تتأخر بنتيجة 0-2 يكون الأمر أكثر تعقيدًا لأنه يجب عليك الهجوم وترك مساحات".

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وأوضح المدير الفني الفرنسي: "الأداء لم يكن جيد من الجميع وأولهم أنا، لا يمكنك إلقاء اللوم على لاعب أو اثنين فقط، علينا أن ننسى هذه المباراة بسرعة".

وأكمل: "المباراة كانت ودية، لكنها لم تكن كذلك بالنسبة لأتلتيكو مدريد، أنا مقتنع بأن هذا الفريق سيفعل شيئًا جيدًا هذا الموسم".

وواصل: "أنا غير قلق بشأن تكرار أخطاء الموسم الماضي، لكن هذا مؤلم".

وأضاف زيدان: "سنكون متحمسين وسيكون موسمنا جيد، اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء، لكنني مقتنع بأن لدي فريقًا سيُنافس".

وبسؤالع عن إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين، قال المدير الفني لريال مدريد: "في الوقت الحالي هذا هو ما لدينا، نملك الحافز والرغبة للمُضي قدمًا".

واختتم زيدان مؤتمره الصحفي بالإجابة عن وضع جاريث بيل في الفريق: "لا يزال معنا حتى الآن".