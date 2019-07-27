غوارديولا لا يزال مهتماً بأفضل لاعب في كوبا أمريكا

فتح المدير الفني لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، الباب أمام ضم الظهير الأيسر البرازيلي داني ألفيس الذي يبقى بدون ناد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن غوارديولا لا يزال مهتماً بضم ألفيس، كحل قصير المدى لفريقه في الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن اتمام انتقال ألفيس إلى سيتي، مرهون بمغادرة مواطنه دانيلو للفريق، إذ اهتمت عدة أندية في الدوري الإيطالي بضمه، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب بعدد دقائق أكثر للمشاركة.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها الصحيفة: “نحن نعلم مثل باقي الأندية الكبيرة، وضع ألفيس”.
وأضاف: “إنه لاعب مدهش وشخص استثنائي، ولكننا نملك ظهيرين مذهلين لذلك يبقى الأمر على ماهو عليه”.
وكان سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه، الموسم المنقضي، بعدما أنهى المسابقة في المركز الأول برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول.
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