“مرحلة ما بعد ميسي”.. تشغل بال رئيس برشلونة

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الجمعة، إن النادي يعمل على خطة للتعامل مع الموقف في مرحلة ما بعد اعتزال قائد الفريق ليونيل ميسي.

ونشط برشلونة للغاية خلال فترات الانتقالات السنوات الأخيرة وأبرم بارتوميو 3 بين أضخم ست صفقات على الإطلاق.

وكانت أحدث صفقة لبرشلونة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو إن هذه الصفقات تأتي ضمن خطة برشلونة لتعويض غياب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، عند اعتزاله.

Advertisements

ورغم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ميسي (32 عاماً) يرغب في الاعتزال قريباً، فإن النادي الكاتالوني يصر على أنه قادر على مواصلة النجاح بمجرد اعتزال مهاجمه الأرجنتيني.

وقال بارتوميو في كوبي في اليابان اليوم: “نرى أنه من واجبنا العمل من أجل مرحلة ما بعد ميسي، نفكر في مرحلة ما بعد اعتزال ميسي لأننا نجلب لاعبين جدد.. علينا أن نفكر في هذه المرحلة، أتمنى بصفتي رئيساً للنادي أن يظل معنا لأطول فترة ممكنة”.

وميسي ليس موجوداً مع برشلونة في اليابان، بعد أن حصل على راحة طويلة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس كوبا أمريكا، لكنه سينضم للفريق في النصف الثاني من فترة الاستعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة الشهر المقبل.