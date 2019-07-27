فيليكس يسجل حضوره في الـ”ديربي” الأول

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم انتصاراً كبيراً وتغلب على جاره ريال مدريد 7-3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، بالولايات المتحدة ضمن بطولة “الكأس الدولية للأبطال” الودية، وذلك ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وحقق أتلتيكو مدريد بداية قوية في المباراة، التي تعد أول “ديربي” مدريدي يقام خارج حدود القارة الأوروبية، وتقدم بأربعة أهداف خلال أول نصف ساعة.

وافتتح دييغو كوستا التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة الأولى من المباراة التي شهدت نجاحه في تسجيل رباعية (سوبر هاتريك) قبل أن يطرد في الدقيقة 65.

وعزز أتلتيكو مدريد تقدمه حيث سجل 6 أهداف خلال أول 51 دقيقة قبل أن يرد ناتشو بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 59.

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وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول بخمسة أهداف نظيفة سجلها كوستا (الأول والرابع والخامس) في الدقائق الأولى و28 و45 وجواو فيليكس وأنخل كوريا في الدقيقتين الثامنة و19.

وفي الشوط الثاني، أضاف كوستا الهدف الرابع له والسادس لأتلتيكو في الدقيقة 51 ثم سجل ناتشو الهدف الأول لريال في الدقيقة 59، وأضاف فيكتور ماتشين بيريز فيتولو الهدف السابع لأتلتيكو في الدقيقة 70.

بعدها نجح ريال مدريد في تقليص الفارق، بتسجيل هدفين متأخرين عن طريق كريم بنزيما وخافيير هيرنانديز في الدقيقتين 85 من ضربة جزاء و89.