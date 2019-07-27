بدأ مسئولو النادي الأهلي التواصل مع اتحاد الكرة وبعض مسئولي الاتحاد الأفريقي «كاف» لمعرفة الملعب الذي يستضيف مباراة الذهاب للفريق أمام نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان الذي سيواجهه الأهلي أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. بره» بطل جنوب السودان الذي سيواجهه الأهلي أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وتبدو الأوضاع الأمنية في جنوب السودان عاملاً يهدد إقامة المباراة هناك وهو ما تستفسر عنه إدارة الأهلي من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وأيضاً الاتحاد الأفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوضاع الأمنية تهدد إقامة لقاء الأهلي و"اطلع بره" في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.