أرسنال يتوصل إلى اتفاق لضم نيكولاس بيبي

توصل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيرة ليل الفرنسي لضم الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلاً عن شبكة "بي بي سي" البريطانية، التي ذكرت أن الجانرز توصلوا إلى اتفاق مع

إدارة ليل الفرنسي لضم بيبي، بعد رفض اللاعب العرض المقدم من نابولي الإيطالى.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس نادي ليل الفرنسي قال إن ليفربول أيضًا دخل في سباق

التعاقد مع بيبي، لينافس الجانرز على التوقيع مع اللاعب الإيفواري.

وواصلت الصحيفة، أن أرسنال سيدفع 80 مليون جنيه إسترليني، ستكون على أقساط لمدة خمس مواسم، وذلك نظرًا لميزانية النادي الضعيفة، وسيوقع اللاعب عقدًا مدته خمس سنوات، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الـ48 ساعة القادمة.