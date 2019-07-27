موعد مباراة مصر وفرنسا بنصف نهائي مونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد بنظيره الفرنسي، في تمام السادسة مساءٍ، وذلك في إطار نصف نهائي كأس العالم لليد للشباب المقام بإسبانيا. وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد أن أطاح بنظيره النرويجي من ربع النهائي، فيما أقصى منتخب فرنسا نظيره الدنماركي من الدور ذاته. أن أطاح بنظيره النرويجي من ربع النهائي، فيما أقصى منتخب فرنسا نظيره الدنماركي من الدور ذاته. وسبق وأن تواجه كلا المنتخبين المصري والفرنسي بمرحلة المجموعات في البطولة الجارية، وانتصر الفراعنة بنتيجة 37 -32. المصري والفرنسي بمرحلة المجموعات في البطولة الجارية، وانتصر الفراعنة بنتيجة 37 -32. ويأمل المنتخب المصري في تخطي فرنسا للعبور إلى نهائي مونديال اليد للشباب، ليواجه الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا التي تقام الساعة الثامنة ونصف مساء اليوم.

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