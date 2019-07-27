محمد إبراهيم كيشو يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوليج كارفيف للمصارعة

تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى منافسات دور ربع نهائي بطولة اوليج كارفيف Oleg Karavaev للمصارعة والمقامة حاليا في بيلاروسيا.

وتأهل كيشو إلى ربع النهائي بعدما حقق فوزا كاسحا على بطل روسيا بنتيجة 8/0. وتعتبر بطولة Oleg

Karavaev للمصارعة احدي جولات التصنيف العالمي المهمة قبل انطلاق بطولة العالم.

وتأتي مشاركة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في بطولة اوليج كارفيف ضمن خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وتشارك مصر

فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين وهم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع.

وخاض المنتخب معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي بداية الشهر الجاري استعدادا للبطولة، بعدما تخلف عن السفر مع منتخبي الحرة والنسائية إلى إسبانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى بسبب التأشيرات.