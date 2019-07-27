تعثر مفاوضات انتقال محمد عواد إلى الزمالك .. تعرف على السبب

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تجميد المفاوضات مع نادي الزمالك بشأن انتقال محمد عواد حارس مرمى الدراويش للأبيض. وعلمت "الوفد" أن سبب تأخير الإعلان عن صفقة انتقال عواد للأبيض هو تمسك الإسماعيلي بضم مصطفي محمد بالبيع النهائي ولكن الزمالك يريد إعارة، والحل الوسط الذي يظهر في الأفق خلال الساعات القليلة الماضية هو الإعارة موسمين بالإضافة إلي لاعبين بيع نهائي للدراويش هم أحمد مدبولي ومحمد حسن. الزمالك يريد إعارة، والحل الوسط الذي يظهر في الأفق خلال الساعات القليلة الماضية هو الإعارة موسمين بالإضافة إلي لاعبين بيع نهائي للدراويش هم أحمد مدبولي ومحمد حسن.

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