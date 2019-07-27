تفاصيل إصابة فريدة عثمان بعد وصولها لنهائي 50 متر فراشة في بطولة العالم

أصيبت السباحة العالمية فريدة عثمان لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة القصيرة بعد وصولها لنهائي الـ ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم التي تستضيفها كوريا حاليًّا. وأصيبت فريدة بحالة ضيق تنفس شديدة، تسببت في حالة قيء استمر بعض الوقت، وظلت مع المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في المستشفي الخاصة بالبطولة وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلي القرية لمرافقتها. في حالة قيء استمر بعض الوقت، وظلت مع المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في المستشفي الخاصة بالبطولة وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلي القرية لمرافقتها. وقام رئيس البعثة بالاعتذار عن سباق الـ ٥٠ متر حرة الذي كان مقرر إقامته في الصباح الباكر حتى يتم استمرار الراحة حتى نهائي سباق الـ ٥٠ متر فراشة والذي يقام أيضًا مساء اليوم.

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