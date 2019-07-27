وعكة صحية تحرم فريدة عثمان من خوض نهائي بطولة العالم للسباحة

تعرضت البطلة العالمية فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة لوعكة صحية مفاجئة دفعتها إلى الانسحاب من نهائي سباق ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم للسباحة والمقامة خلال الفترة من 12 وحتى 28 يوليو الجاري في كوريا.

وكانت فريدة عثمان قد تأهلت إلى النهائي بعدما حققت زمنا وقدره 25:79 ثانية، في منافسات نصف النهائي، قبل تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على عدم خوض منافسات النهائي التي ستنطلق في الواحدة ظهر اليوم.

وتعد فريدة عثمان صاحبة أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للسباحة، في النسخة الماضية، كما أنها تعد أول سباحة مصرية تتأهل إلى نهائي 50 متر فراشة للمرة الرابعة على التوالي. يوليو الجاري في كوريا.وكانت فريدة عثمان قد تأهلت إلى النهائي بعدما حققت زمنا وقدره 25:79 ثانية، في منافسات نصف النهائي، قبل تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على عدم خوض منافسات النهائي التي ستنطلق في الواحدة ظهر اليوم.وتعد فريدة عثمان صاحبة أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للسباحة، في النسخة الماضية، كما أنها تعد أول سباحة مصرية تتأهل إلى نهائي 50 متر فراشة للمرة الرابعة على التوالي.

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