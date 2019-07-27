محمد إيهاب يتأهل لربع نهائي بطولة أوليج كارفيف للمصارعة

تأهل محمد إيهاب لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى ربع نهائي بطولة اوليج كارفيف Oleg Karavaev للمصارعة والمقامة حاليا في بيلاروسيا.

وتأهل إيهاب إلى ربع النهائي بعد فوزه على بطل الصين زانج بنتيجة 4/1.

وتعتبر بطولة Oleg Karavaev للمصارعة إحدى جولات التصنيف العالمي المهمة قبل انطلاق بطولة العالم.

وتأتي مشاركة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في بطولة اوليج كارفيف ضمن خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين وهم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع.

وخاض المنتخب معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي بداية الشهر الجاري استعدادا للبطولة، بعدما تخلف عن السفر مع منتخبي الحرة والنسائية إلى إسبانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى بسبب التأشيرات. جولات التصنيف العالمي المهمة قبل انطلاق بطولة العالم.وتأتي مشاركة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في بطولة اوليج كارفيف ضمن خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.وتشارك مصر فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين وهم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع.وخاض المنتخب معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي بداية الشهر الجاري استعدادا للبطولة، بعدما تخلف عن السفر مع منتخبي الحرة والنسائية إلى إسبانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى بسبب التأشيرات.

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